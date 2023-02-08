Байден назвал спецоперацию РФ на Украине «испытанием на века» для США и мира

По словам американского лидера, действия России помогли американцам объединить страны НАТО и выстроить их в «глобальную коалицию» для противостояния РФ.

Российская военная спецоперация (СВО) на Украине — это «испытание на века» для США и всего мира. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу. Текст опубликован на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, СВО помогла США объединить страны НАТО и выстроить их в «глобальную коалицию» для противостояния России. Байден также гарантировал поддержку Украины по мере необходимости.

Ранее в Белом доме обиделись на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о создании антироссийской коалиции во главе с США.

Глава дипломатии России до этого заявил, что в свое время Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, а Гитлер захватил и «поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза».

Сегодня же, по словам министра, США «организовали коалицию практически всех европейцев» из НАТО и Евросоюза и через Украину по доверенности ведут войну против России с той же задачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед обращением президента США к Конгрессу полиция Вашингтона оградила здание Капитолия. Байден в своей речи, в частности, намеревался раскрыть детали своего плана по инвестициям в экономику. При этом опрос показал: 62% американцев считают, что за два года работы Байден добился «не очень многого» или «почти ничего».