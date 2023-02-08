Байден назвал спецоперацию РФ на Украине «испытанием на века» для США и мира

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Байден: спецоперация РФ на Украине — это «испытание на века» для США и всего мира

Байден назвал спецоперацию РФ на Украине «испытанием на века» для США и мира

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам американского лидера, действия России помогли американцам объединить страны НАТО и выстроить их в «глобальную коалицию» для противостояния РФ.

Российская военная спецоперация (СВО) на Украине — это «испытание на века» для США и всего мира. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу. Текст опубликован на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, СВО помогла США объединить страны НАТО и выстроить их в «глобальную коалицию» для противостояния России. Байден также гарантировал поддержку Украины по мере необходимости.

Ранее в Белом доме обиделись на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о создании антироссийской коалиции во главе с США.

Глава дипломатии России до этого заявил, что в свое время Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, а Гитлер захватил и «поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза».

Сегодня же, по словам министра, США «организовали коалицию практически всех европейцев» из НАТО и Евросоюза и через Украину по доверенности ведут войну против России с той же задачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед обращением президента США к Конгрессу полиция Вашингтона оградила здание Капитолия. Байден в своей речи, в частности, намеревался раскрыть детали своего плана по инвестициям в экономику. При этом опрос показал: 62% американцев считают, что за два года работы Байден добился «не очень многого» или «почти ничего».

-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
«Всю чужую микрофлору в дом принесет»: жена комика Соболева пожалела супругу Прилучного
11:00
Число жертв при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч
10:52
«Волнения в стране»: из-за политики Зеленского Украина встала на путь диктатуры
10:37
Мадонна ответила хейтерам, которые раскритиковали ее «неузнаваемое лицо»
10:25
РИА Новости: в морге горбольницы Николаева тела солдат ВСУ пускают на органы
10:12
В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку

Сейчас читают

Жена Костомарова трогательно поздравила мужа в день рождения: «Мой герой»
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023