«Волнения в стране»: из-за политики Зеленского Украина встала на путь диктатуры
Советник Кучмы Соскин: из-за Зеленского Украина четко встала на путь диктатуры
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
Глава Незалежной рассматривает мужское население страны только как пушечное мясо.
Политическая позиция украинского лидера Владимира Зеленского чревата началом жесткой диктатуры в государстве. Такое мнение выразил советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уверен, что Зеленский пошел по пути упрочения своей власти, а это грозит репрессиями и внутренним раздором внутри Нелазежной. Один из способов влияния на жителей — бесконечное военное положение и приказ о мобилизации на Украине. По словам Соскина, все мужское население государства сейчас превратилось для власти в «пушечное мясо».
«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям», — объяснил Соскин в видео на своем YouTube-канале.
В том числе бывший чиновник выразил мнение, что Зеленский собирается больше контролировать действия бизнесменов и предпринимателей на Украине.
«Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов, я еще раз подчеркиваю — неконституционных, практически легитимирует на Украине диктатуру», — объяснил Соскин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Израиль отреагирует на «список желаний» Зеленского.
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