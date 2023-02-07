Украинская ловушка: как Израиль отреагирует на «список желаний» Зеленского
Политолог Киреев назвал требования Зеленского к Израилю «вымогательством»
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий / Фото из личного архива Владимира Киреева; 5-tv.ru
Руководству ближневосточной страны предстоит сделать непростой выбор, чтобы не потерять лицо перед западными партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Израиля выдачу кредита на полмиллиарда долларов, публичного осуждения спецоперации по защите Донбасса и помощи в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей. Пойдет ли израильское правительство на такие шаги под давлением западного массового сознания, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Владимир Киреев.
По мнению эксперта, в нынешней ситуации Украина стала центром современной западной политики и ее «священной коровой». Внезапно ее наделили статусом очень важной страны, которая противостоит России и таким образом защищает всю западную цивилизацию от уничтожения. Именно такое мнение и осело в обществе, в том числе и в израильском.
Политолог подчеркнул, что требования Владимира Зеленского носят для политики Израиля абсурдный, наглый и даже безумный характер.
«Требования со стороны Киева к Израилю являются по сути дела вымогательством, но поскольку массовое израильское сознание находится в точно таком же (западном — Прим. ред.) поле, оно будет давить на свое правительство, чтобы это требование выполнить», — предположил Владимир Киреев.
При этом специалист пояснил, что сейчас у руководства страны стоят «критичные и опытные» люди. Вероятно, они постараются не попасть в эту «ловушку» и сохранить баланс, несмотря на давление со стороны общества, поддерживающего Украину.
«Я думаю, что израильское руководство в какой-то степени согласится с этими требованиями, но не будет их выполнять в том объеме, на который надеется Киев. Но в любом случае, публично они это отторгнуть навряд ли смогут», — подытожил Владимир Киреев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как немцы потребовали от Олафа Шольца изменить политику в отношении украинского кризиса и заменить военную помощь на дипломатическую.
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