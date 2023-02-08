«Мне это надо?» — Лолита объяснила, почему никогда не пойдет замуж

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Лолита Милявская не хочет замуж из-за обязательств и бытовых вопросов

«Мне это надо?» — Лолита объяснила, почему никогда не пойдет замуж

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели знаменитая вокалистка боится выходить из романтической стадии отношений?

Российская певица Лолита Милявская точно больше не хочет пробовать себя в роли жены. По ее словам — такая позиция совсем не для нее. Об этом артистка сообщила в интервью изданию KP.RU.

В соцсетях активно стали распространяться слухи о вероятном замужестве звезды. Это случилось после ее шокирующего признания — 59-летняя красавица завела роман с мужчиной. С ним ей тепло, уютно и очень хорошо. Нового избранника вокалистка назвала достойным избранником, который подарил ей больше счастливых впечатлений, чем бывшие партнеры.

После таких заявлений публика сразу начала строить догадки. Неужели знаменитость все-таки вышла замуж за нового принца? Однако исполнительница поспешила огорчить поклонников.

«Если бы в моей жизни что-то изменилось, вы бы об этом узнали раньше всех. Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: «Готова романить, но замуж не пойду!» — сказала селебрити.

Тогда журналисты издания узнали у певицы, почему такое категоричное отношение к штампу в паспорте? Неужели не хочется узаконить свои отношения? На это у Милявской тоже нашелся ответ.

«А на кой черт мне это надо? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем. <…> И потом, брак — это обязательства. На фига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать?» — со смехом сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита лично отремонтировала свой автомобиль.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Тело шестого погибшего нашли после взрыва жилого дома в Тульской области
12:40
В центре Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1
12:31
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
12:25
МИД прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции
12:17
Жертвами землетрясения в Турции стали свыше семи тысяч человек
12:13
«Мне это надо?» — Лолита объяснила, почему никогда не пойдет замуж

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023