Неужели знаменитая вокалистка боится выходить из романтической стадии отношений?

Российская певица Лолита Милявская точно больше не хочет пробовать себя в роли жены. По ее словам — такая позиция совсем не для нее. Об этом артистка сообщила в интервью изданию KP.RU.

В соцсетях активно стали распространяться слухи о вероятном замужестве звезды. Это случилось после ее шокирующего признания — 59-летняя красавица завела роман с мужчиной. С ним ей тепло, уютно и очень хорошо. Нового избранника вокалистка назвала достойным избранником, который подарил ей больше счастливых впечатлений, чем бывшие партнеры.

После таких заявлений публика сразу начала строить догадки. Неужели знаменитость все-таки вышла замуж за нового принца? Однако исполнительница поспешила огорчить поклонников.

«Если бы в моей жизни что-то изменилось, вы бы об этом узнали раньше всех. Я вообще больше замуж не собираюсь. Я и мужчине своему сказала: «Готова романить, но замуж не пойду!» — сказала селебрити.

Тогда журналисты издания узнали у певицы, почему такое категоричное отношение к штампу в паспорте? Неужели не хочется узаконить свои отношения? На это у Милявской тоже нашелся ответ.

«А на кой черт мне это надо? Чтобы опять составлять брачные контракты? Прекрасный парень у меня, но свадьбу мы не планируем. <…> И потом, брак — это обязательства. На фига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать?» — со смехом сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита лично отремонтировала свой автомобиль.