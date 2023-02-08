После землетрясения в Турции семья из России оказалась под завалами

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Рита Миронова
Рита Миронова 140

Сообщается, что у спасателей есть шанс спасти семью. Поиск продолжается.

После землетрясения в Турции семья из России оказалась под завалами

Фото: © РИА Новости

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Под завалами после землетрясения в Турции находится семья из четырех граждан России. Об этом пишет ТАСС.

«Под завалами дома оказались четверо россиян: муж с женой и их дети», — сообщает агентство со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, шансы спасти семью еще есть, судя по показаниям приборов, они еще живы. Известно, что россияне прибыли в Турцию к родственникам.

Стоит уточнить, что официальной информации о пострадавших россиянах в Минэкономразвития от региональных властей и оперативных служб Турции по-прежнему не поступало.

По данным СМИ, к месту предполагаемого обнаружения семьи уже выехали спасатели.

Землетрясение 6 февраля привел к катастрофическим жертвам среди населения. На данный момент известно, что число погибших превысило семь тысяч человек, а число пострадавших — 37 тысяч. Стихийное бедствие привело к глобальным разрушениям на юго-востоке Турции и затронуло также Сирию и Западную Азию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции.

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