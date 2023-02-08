Певица Лолита сообщила, что полностью отказалась от алкоголя

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 388

Певица Лолита сообщила, что похудела после полного отказа от алкоголя

Певица Лолита сообщила, что полностью отказалась от алкоголя

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Знаменитую вокалистку уже замучили вопросами об ее изменениях. На этот раз она решила высказаться.

Российская певица Лолита Милявская в последнее время удивляет поклонников откровенными нарядами. Дело вовсе не в костюмах, а в том, как элегантно и изящно они сидят на звезде.

Знаменитость заметно похудела и поклонники постоянно спрашивают у 59-летней красавицы — в чем секрет ее диеты? Однако сама вокалистка отмечает, что никак не меняла свой рацион. Разве что, отказалась от горячительных напитков. Так в чем же дело? Об этом исполнительница рассказала в беседе с изданием KP.RU.

«Нет никакой диеты. Только лечение у эндокринолога. Эффект держится до сих пор. Может, еще и потому, что я давно исключила алкоголь. Меня с этой диетой все замучили. Я даже в соцсетях всем отвечаю одно и то же. Эндокринолог занималась всем тем, что поломалось», — сказала певица.

В том числе звезда отметила, что ее красивое тело — залог любви к себе. По словам знаменитости, для очаровательного отражения в зеркале важно относиться к себе как к любимому человеку, тогда и окружающие люди потянутся в вашу сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о магии Лолиты Милявской и о том, как она влияет на своих партнеров.

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