Певица Лолита сообщила, что полностью отказалась от алкоголя

Знаменитую вокалистку уже замучили вопросами об ее изменениях. На этот раз она решила высказаться.

Российская певица Лолита Милявская в последнее время удивляет поклонников откровенными нарядами. Дело вовсе не в костюмах, а в том, как элегантно и изящно они сидят на звезде.

Знаменитость заметно похудела и поклонники постоянно спрашивают у 59-летней красавицы — в чем секрет ее диеты? Однако сама вокалистка отмечает, что никак не меняла свой рацион. Разве что, отказалась от горячительных напитков. Так в чем же дело? Об этом исполнительница рассказала в беседе с изданием KP.RU.

«Нет никакой диеты. Только лечение у эндокринолога. Эффект держится до сих пор. Может, еще и потому, что я давно исключила алкоголь. Меня с этой диетой все замучили. Я даже в соцсетях всем отвечаю одно и то же. Эндокринолог занималась всем тем, что поломалось», — сказала певица.

В том числе звезда отметила, что ее красивое тело — залог любви к себе. По словам знаменитости, для очаровательного отражения в зеркале важно относиться к себе как к любимому человеку, тогда и окружающие люди потянутся в вашу сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал о магии Лолиты Милявской и о том, как она влияет на своих партнеров.