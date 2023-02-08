«Отца я сам нашел»: сколько человек погибло при взрыве газа в Тульской области

Новости о том, как под завалами ищут людей, приходили весь день из российского города Ефремова. В Тульской области рухнула пятиэтажка, уже точно известно, что причиной стала утечка газа.

Поиски выживших продолжаются. Пока спасатели успели разобрать только половину рухнувших конструкций. Всю последнюю информацию собрала на месте Алиса Паршакова.

«Мама с папой там были. У меня ничего не осталось. Отца я сам нашел», — говорит местный житель.

13-летняя Настя не перестает плакать. После взрыва газа отец нашел ее дедушку уже погибшим, бабушка до сих пор не выходит на связь.

«100% мать стояла там, Настю ждала, сейчас она под этой плитой», — говорит житель дома Дмитрий Якимов.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке прогремел накануне вечера. Этот момент сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что вспышка была на четвертом этаже.

«Запах газа был по подъезду, за пять минут. Погибла там собака, ее плитой придавило. Поднималась на вышке», — отметила жительница дома Юлия Васнецова.

Основная версия следствия: взрыв бытового газа в 13-й квартире. Ее арендовал местный завод для своих сотрудников, там жили сразу пять человек, в том числе дочь Елены. На руины мать примчалась рано утром, как только узнала о крушении.

«Мы дочь ищем, она не отвечает. Муж у нее в больнице прооперирован, под наркозом, операция на ногах. Будем надеяться на лучшее, в списках нет. Через две недели ей 25 лет», — говорит Елена Кочетова.

На проблемы с газом не раз жаловались жители соседних домов.

«По прогнозам спасателей, разбирать завалы они будут пока не стемнеет. Только тогда станет известно точное число погибших», — отмечает корреспондент «Известий».

«Не удается установить связь с тремя жителями. В том числе один ребенок», — говорит начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Расследование причин ЧП на контроле областного правительства. Семьям погибшим и пострадавшим будет оказана материальная поддержка.

«Семьи погибших получат по миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в 500 тысяч рублей. Кроме того, в связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тысяч рублей», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Эту ночь около 250 жителей разрушенного дома провели у знакомых и в пунктах временного размещения. После взрыва пятиэтажка покрылась трещинами. Вечером комиссия решит: пригодны ли оставшиеся подъезды для жизни.