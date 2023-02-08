«Я на уколах»: Орлова пожаловалась на самочувствие после родов

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 170

Ольга Орлова пожаловалась на ухудшение самочувствия после рождения дочери

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина / Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

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О рождении дочери 45-летняя телеведущая сообщила 6 февраля.

Ольга Орлова, ставшая мамой второй раз, пожаловалась на плохое самочувствие после родов. По словам знаменитости, два дня после рождения дочери Анны прошли для нее крайне тяжело, поэтому она не может ответить в социальных сетях на все поздравления.

«Вижу, что все мне пишут. Не могу ответить, потому что вчера было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, я на уколах», — сказала Орлова на видео в своем профиле в Instagram*.

Также звезда «Дома-2» поблагодарила всех поклонников за внимание и слова поддержки и сообщила, что ее новорожденная дочь чувствует себя прекрасно.

«Спасибо всем вам огромное за внимание. У малышки все хорошо, она себя чувствует прекрасно. Ее мама чуть похуже, но это временно», — отметила певица.

Во время беременности Орлову неоднократно обвиняли во лжи, мол, живот у нее накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мама. Телеведущая научилась не обращать внимания на подобные комментарии и даже стала относиться к ним с иронией. Накануне она ответила хейтерам в комментариях под фотографией с новорожденной дочерью.

«Фото постановочное, ребенку месяц. А губы сразу пластический хирург накачал», — пошутила Орлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова показала интерьер детской комнаты для дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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