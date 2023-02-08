Дерутся там, где плохо с математикой: педагог объяснил причину насилия в школах

Так ли все плохо на самом деле и есть ли способ воздействовать на юных драчунов?

Агрессия между школьниками не редко переходит в драку. Грешат этим как мальчики, так и девочки. Причем с годами — все чаще, уверены и политики, и психологи, и другие эксперты. Но с ними в корне не согласен народный учитель РФ, директор московского центра образования № 548 Ефим Рачевский.

Он уверен, что климат в школьном коллективе опасений не вызывает. По крайней мере, дети дерутся не больше, чем раньше — просто каждый громкий прецедент теперь попадает в СМИ. Именно пресса — первая, кто нагнетает ситуацию. На втором месте — политики и на третьем — директора плохих школ, говорит эксперт.

«Создалась иллюзия, что всего этого стало больше. Когда я учился в школе, то не было такого, что если началась драка, то кто-нибудь нас сразу снимает», — пояснил в интервью aif.ru Рачевский.

Причем истории о школьных конфликтах более популярны в сети, чем о каких-то достижениях. Никто или почти никто не будет читать статью о том, что в каком-то учебном заведении ученики стали делать ошибки в полтора раза реже. То ли дело дети, которые машут кулаками.

Между тем ничто не оправдывает жестокую драку между школьниками, и должны быть меры, способные упорядочить насилие в учебных заведениях, считает педагог. В пример он привел Сингапур, где до сих пор практикуются телесные наказания за подобные выходки.

«Если ученик 5 „Б“ Гена Соколов стукнул девочку из 5 „Б“ Лену Косареву, то, условно, учитель Рачевский штаны с него снял и как следует отхлестал. И он больше драться не будет», — говорит специалист.

При этом, добавляет он, определить школы с неблагоприятной атмосферой не так-то и сложно: где дети меньше заняты учебой, тем больше сосредоточены на выяснении отношений.

«Великие слова сказал Александр Васильевич Суворов. Если проанализировать, в каких школах дерутся, то мы увидим, что это, как правило, там, где плохо с математикой», — вспомнил педагог.

Он пояснил, что российский полководец имел в виду войска, но и к школе его утверждение тоже применимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятиклассница из подмосковных Мытищ пришла в школу с ножом и исполосовала им лучшую подругу.