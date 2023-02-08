Правая нога Романа Костомарова вызывает опасения у врачей после операции

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 422

Знаменитый танцор на льду уже почти месяц находится больнице. Многомиллионная публика молится за его здоровье.

Правая нога Романа Костомарова вызывает опасения у врачей после операции

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Правая нога фигуриста Романа Костомарова после операции вызвала опасение у медиков. Как стало известно 5-tv.ru, вчера вечером спортсмена забрали в операционную, чтобы перевязать раны.

Сегодня утром врачи осмотрели пациента. Пальцы на руках звезды еще целы, однако функционировать получается плохо, они не сгибаются. Простое рукопожатие ледовый танцор уже не в состоянии сделать. Известно, что медики делают все возможное для того, чтобы сохранить рук знаменитости, ведь там некроз не так выражен.

Состояние здоровья Костомарова резко ухудшилось 10 января. Его положили в больницу с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях — Прим. ред.). Там фигурист перенес медикаментозную кому и процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Она важна для насыщения крови кислородом.

Однако на этом страдания спортсмена не кончились. Далее начались серьезные проблемы с кровообращением, в нижних конечностях начался некроз. Врачи делали все возможное для спасения артиста, им пришлось принять тяжелое решение. Вчера стало известно, что Костомарову ампутировали одну стопу. Вторую удалось спасти, «зачистив» пораженные ткани.

Сегодня у знаменитости день рождения, ему исполняется 46 лет. Его супруга Оксана Домнина опубликовала трогательный пост в соцсетях в честь мужа. Она поблагодарила поклонников, которые молятся за его здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роману Костомарову может потребоваться реампутация для возвращения на лед.

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