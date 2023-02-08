Роману Костомарову может потребоваться реампутация для возвращения на лед

Врачи отрезали у олимпийского чемпиона и звезды «Ледникового периода» стопу на левой ноге, чтобы спасти спортсмену жизнь. Какие у него шансы вернуться к привычной жизни?

Российский фигурист Роман Костомаров сможет вернуться к привычной жизни и даже возобновить тренировки после ампутации стопы на левой ноге. Однако для этого может потребоваться реампутация. Об этом 5-tv.ru рассказал техник-протезист Александр Пронин.

«На сегодняшний день существует много современных протезов, которые позволяют инвалидам и пациентам продолжать заниматься спортом или осваивать какие-то новые виды спорта, если ранее они не занимались. Все зависит от уровня ампутации», — отметил Александр Пронин.

Врач пояснил, что в ряде случаев протезисты предпочитают сохранить меньше конечности, чем оставлять длинную конечность. Потому что в первом случае можно установить более функциональный протез.

«Если у него просто нет части стопы, надо смотреть. Бывает, что лучше провести потом реампутацию и подогнать его культи под более правильное и современное протезирование. Чтобы можно было разместить, например, хорошие функциональные карбоновые стопы. В таком случае — да, много существует примеров, когда люди занимаются спортом даже при ампутации выше колена», — добавил врач.

Среди специалистов по протезированию ампутация стопы не считается самым тяжелым случаем. Больше того, человек может вернуться к привычной жизни, если потерял всю голень.

«К спортивно-тренировочной жизни сможет вернуться однозначно. Как любитель кататься для себя, хоть и недолго, тоже сможет и какие-то нагрузки давать. Но как профессионал — конечно нет, вряд ли», — подытожил Александр Пронин.

Минувшим днем стало известно, что Роман Костомаров перенес тяжелую операцию. Ее целью было убрать весь некроз с ног и остановить процесс отмирания клеток. С правой ноги удалось полностью убрать мертвую часть ткани. Однако на левой зона поражения оказалась большой — потребовалась полная ампутация голеностопа. Сейчас фигурист находится в сознании под капельницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер Татьяна Тарасова расплакалась, когда узнала об ампутации стопы у Романа Костомарова.