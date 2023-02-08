Свыше 130 «двухсотых»: войска РФ нанесли тяжелое поражение ВСУ в Донбассе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Минобороны: на краснолиманском направлении уничтожено свыше 130 боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Группировки войск «Центр» и «Южная» за сутки уничтожили большое количество живой силы и техники противника.

В результате успешных действий российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки понесли тяжелые потери в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на краснолиманском направлении совместными ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировка войск «Центр» уничтожила свыше 130 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град», а также склад боеприпасов.

Потери понесли подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР) и возле села Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

На донецком направлении штурмовые отряды «Южной» группировки войск уничтожили более 140 боевиков, один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б». В районах Авдеевки и Славянска в ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери украинской стороны в ходе спецоперации за январь составили более 6,5 тысяч солдат. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Тема:
Спецоперация
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