В Минобороны раскрыли число потерь ВСУ за январь
Глава МО РФ Шойгу: в январе потери в рядах ВСУ составили более 6,5 тысяч солдат
Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera
Российские подразделения освобождают один населенный пункт за другим, что сильно бьет по личному составу армии Незалежной.
Потери украинской стороны в ходе СВО за январь составили более 6,5 тысяч солдат ВСУ. Об этом во время селекторного совещания 7 февраля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Кроме того, за прошедший месяц был нанесен ущерб военной техники противника. ВС РФ уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов и 341 танк ВСУ.
Глава военного ведомства добавил, что России удалось освободить несколько населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. Среди них: Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснопольское, Благодатное, Лобковое и Николаевка.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, как США затягивают конфликт на Украине.
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