Никак не наиграются: в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС усилит антироссийские санкции в ближайшее время

Никак не наиграются: в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции

Фото: Depositphotos / artem_furman

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Тема:
Спецоперация

Недружественные государства словно заведенные продолжают повторять одно и то же, веря, что их действия принесут иной результат.

Новые ограничительные меры против России со стороны Евросоюза (ЕС) анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц на выступлении в бундестаге.

«Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала спецоперации», — сказал Шольц.

Кроме того, он назвал подобные действия «ясным сигналом» для Москвы, что ее намерения на Украине якобы безуспешны. В начале февраля страны ЕС, «Большой семерки» и Австралия установили ценовой потолок для перевозимых по морю из РФ нефтепродуктов. Также ЕС ввел эмбарго на аналогичные поставки.

Сейчас согласованы два лимита на различные категории продуктов российского «черного золота». В частности, на керосин и дизель ценник равен $100, а на нафту и топочный мазут 45$ за баррель. Планируется, что ценовой уровень будут пересматривать раз в два месяца.

До этого председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что очередной санкционный пакет подразумевает ограничения на десять миллиардов евро.

На фоне спецоперации в Донбассе по защите гражданских от геноцида со стороны Киева недружественные к России государства начали оказывать украинским неонацистам всяческую поддержку. Российская сторона заявляла, что подобные действия Запада нанесут ущерб мировой экономике и отразятся на жизнях миллионов людей, но за океаном предпочитают не прислушиваться к этим мнениям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, против кого ввела санкции Великобритания.

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