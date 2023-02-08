Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

МИД Великобритании сообщил о расширении списка санкций против России

Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Объявление о новом пакете ограничений специально приурочили к визиту в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

Великобритания расширила список антироссийских санкций, введя ограничения против 15 физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Уточняется, что в список внесли шесть организаций, которые «предоставляют военную технику, такую ​​как беспилотники», для осуществления военной спецоперации России на Украине.

Также под санкции попали восемь физических и одно юридическое лицо, которые якобы связаны «с гнусными финансовыми сетями» для поддержки российских властей.

Подчеркивается, что объявление новых антироссийских санкций приурочено к визиту в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского, который намерен встретиться с премьер-министром и посетить войска.

На днях стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал российскому президенту Владимиру Путину санкциями еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания собирается предложить Украине вооружение, которое имеет больший радиус действия.

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Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц РФ

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