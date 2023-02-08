«Излагали красивую картинку»: как и в чем США обманывали Россию с 1993 года

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 27

Национальный архив США: Клинтон обещал Ельцину тесное сотрудничество РФ и Штатов

«Излагали красивую картинку»: как и в чем США обманывали Россию с 1993 года

Фото: Чумичев Александр / ТАСС

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Американская сторона давно вынашивала коварные планы в отношении РФ. Какую роль готовили последней?

Штаты обманывали Россию, начиная с 1993 года, когда обещали ей сотрудничество. Об этом в беседе с изданием «Царьград» рассказал журналист Дмитрий Лекух.

«Они (США — Прим. ред.) занимались привычным делом: врали во многом, излагали красивую картинку, — сказал собеседник издания.

Он отметил, что на тот момент перед американской стороной стояла задача, колонизировать РФ, причем так, чтобы последняя пошла на это добровольно, как сделала сегодняшняя Украина, и теперь выполняет функции для Штатов. То же самое хотели сделать и с Россией, считает писатель.

По его словам, не исключено, что между странами было бы привилегированное партнерство, но для России оно было бы унизительным. Как ни крути, но тогдашний американский лидер Билл Клинтон врал первому президенту России Борису Ельцину, говоря о так называемом «тесном партнерстве».

«Мы не потеряли Россию, слава Богу», — резюмировал Лекух.

В сентябре прошлого года Клинтон раскрыл подробности переговоров с Ельциным о расширении Североатлантического альянса на восток. Он уверял, что якобы ни НАТО, ни США не собирались угрожать РФ.

Ранее 5-tv.ru раскрыл трагический прогноз Ельцина, сделанный 30 лет назад.

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