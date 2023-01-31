В США рассекретили ранее неизвестные заявления первого президент России о Незалежной.

Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором». Об этом стало известно из обнародованной в США стенограммы, сделанной во время встречи с американским лидером Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде.

«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — сказал Ельцин Бушу.

Об этом стало известно из рассекреченных в США документов: стенограммы встреч Ельцина с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, депеши от главы Госдепа Джеймса Бейкера, телеграммы посольства США в Москве и запись разговора с Егором Гайдаром (в 1992 году — исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации. — Прим. ред.).

Борис Ельцин поделился со своим американским коллегой тревожными мыслями о том, что после распада СССР на Украине, отделившейся от России, осталось 11 миллионов этнических русских, а оседлавшие волну «парада суверенитетов» украинские ультранационалисты оказывают давление на бывшего тогда президентом страны Леонида Кравчука с целью насильственной украинизации русских и поражении их в правах.

Стоит отметить, что оголтелая русофобия украинских националистов привела к тому, что уже второй президент Незалежной — Леонид Кучма — написал книгу с говорящим названием: «Украина — не Россия», а последовавшая после череда государственных переворотов, инспирированных западными странами, привела радикалов к власти в стране и спровоцировала многолетнее кровопролитие в Донбассе, вынужденным ответом на которое стала специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, призванная положить конец милитаризации и нацификации региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины.