Обнаглели и свалили: звезда «Черной весны» Кологривый о моде артистов на эмиграцию

Молодой 28-летний актер вырос в суровых кварталах Новосибирска и не понаслышке знает секреты выживания.

Взяли моду и и теперь им тяжко. Так прокомментировал побег ряда знаменитостей за границу в последние месяцы звезда «Черной весны» Никита Кологривый в интервью автору и ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

«Сейчас, чем я и отличаюсь от многих артистов, что они поймали моду немножко, которая им не помогает жить. Они поймали моду, извиняюсь за выражение, обнаглели и свалили. А теперь им тяжко, потому что не привыкли к трудностям.

Я говорю: Ребята, какие санкции? Вы чего, ребята? Я частного сектора с Новосибирска. Я вам расскажу, как надо выживать, что надо делать. Поэтому для меня это подарок судьбы Москва-Сити и любые трудности. Москва-Сити для меня как приключение. Поэтому тут вопрос такой. Мне хочется, чтобы кто-то, смотря из какой-нибудь землянки или где мы там все росли, чтобы он посмотрел на меня и сказал О! Ага. То есть можно так да? Ну, поехали выбираться отсюда. Ну, хочется так», — пояснил актер.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, от отца Никита Кологривый получил строгое мужское воспитание, в котором была дисциплина и очень четкие понятия чести. С ранних лет юноша занимался боксом и достиг неплохих успехов и даже планировал связать свою судьбу со спортом.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.