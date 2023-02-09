Никита Кологривый: папа научил меня жить по принципу «Добро с кулаками»

После развода родителей звезда «Черной весны» и «Оффлайн» Никита Кологривый уехал с мамой на Украину, где он окончил девять классов. Парень рос горячим и отрывным. Было принято решение — пора переехать на воспитание к папе в суровую Сибирь.

В интервью автору и ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru Никита Кологривый рассказал об отцовских методах, жизненных принципах и дисциплине.

— Так получилось, что я до сознательного маленького возраста Сибирь, потом я до 9-го класса я уехал на Украину. С 1-го по 9-й класс. Это достаточно очень важный отрезок для мужчины, для его становления. Поэтому я воспитывался папой летом по собственному выбору. В сезон я воспитывался мамой, потому что логично было. Ну и, так сказать, старшими товарищами за неимением отца. Эти старшие товарищи, все мои, которых я помню до сих пор и общаюсь. А потом уже была Сибирь. Бокс, борьба и так далее, и тому подобное.

Школа уже такая более суровая, потому что люд суровый в Сибири. Менее инфантильный, более конкретный что ли, более закаленный. Поэтому там мне тяжело приходилось вот эти годы.

— А какие основные, может быть, как раз мужские жизненные принципы давал папа?

— Потрясающие принципы, которые им не всегда преподавались, так скажем, как мне казалось, правильно. Но сейчас я понимаю, что это та школа, которая добро с кулаками. Вот оно должно быть в моей жизни по-любому. Я это чувствую. Какие основные качества? Не хитрить, не лениться.

Я рос с братом, сводным старшим братом. И я помню свои какие-то поиски выгод для себя, перекладывание ответственности на своего брата и вот за это мы получали. То есть если мы дрались, я прибегал домой, то я еще получал от папы, потому что он говорил: «Ты чего, ты брата, что ли, бросил? Ну-ка, пошел обратно туда».

И вот он меня научил не задавать вопросы. Я имею в виду, когда это не надо, и делать все, условно говоря, когда ты дисциплине учишься, наверное, это потом… Вот у меня не возникает вопроса встать с утра и отжаться. С похмелья, не с похмелья. Зима или лето. Или еще что-то. Это мое что-то. Это моя дисциплина, которая мне дает понять, что я здесь, в этом мире нахожусь. То есть все это мой ритуал. Также было заканчиваем со снегом и так далее. То есть он меня научил, что в трудностях можно найти интерес.

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