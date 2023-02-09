«Сидишь тут в свои годы»: актер Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика

По мнению актера, гардеробщик просто «просиживает штаны» на своей работе.

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика за то, что он в перерывах между работой смотрит развлекательные ролики. Негодованием актер поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

«Он куртку отдал и обратно сел на табуреточку. Знаете что делать? Tik-Tok смотреть! И так всегда, как я его вижу! Мне сначала его жалко было, а потом я про себя возмутился! А какого ***** (почему — Прим. ред.) ты книжку не читаешь? А какого ***** (почему — Прим. ред.) ты сидишь тут в свои годы, а через десять лет будешь выносить всем мозг, что ты жизнью недоволен своей! И виноваты в этом будут все, кроме тебя! Я даже уверен, что и мне достанется», — написал Ярушин.

При этом актер отметил, что уважает все профессии и понимает, что в жизни бывают разные ситуации. Но ему все-таки непонятно, как можно «сдаваться вот так, в гардеробе».

Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то поддержал позицию Ярушина, а кто-то нет.

«Как-то странно это все услышать от вас»;

«Почему мы осуждаем, не зная ситуацию? Вы прожили его жизнь, вы знаете его состояние здоровья, вы знаете обстоятельства?»;

«А почему вы, Стас, вы не идете работать, а занимаетесь лицедейством? Вы же не ходите на завод, не чертите графики. Не осуждайте других», — написали некоторые подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ярушин назвал бежавших из РФ артистов непрофессионалами.