«Сидишь тут в свои годы»: актер Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика

|
Рита Миронова
Рита Миронова 37

Актер Стас Ярушин обрушился с критикой на молодого гардеробщика

«Сидишь тут в свои годы»: актер Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению актера, гардеробщик просто «просиживает штаны» на своей работе.

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика за то, что он в перерывах между работой смотрит развлекательные ролики. Негодованием актер поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

«Он куртку отдал и обратно сел на табуреточку. Знаете что делать? Tik-Tok смотреть! И так всегда, как я его вижу! Мне сначала его жалко было, а потом я про себя возмутился! А какого ***** (почему — Прим. ред.) ты книжку не читаешь? А какого ***** (почему — Прим. ред.) ты сидишь тут в свои годы, а через десять лет будешь выносить всем мозг, что ты жизнью недоволен своей! И виноваты в этом будут все, кроме тебя! Я даже уверен, что и мне достанется», — написал Ярушин.

При этом актер отметил, что уважает все профессии и понимает, что в жизни бывают разные ситуации. Но ему все-таки непонятно, как можно «сдаваться вот так, в гардеробе».

Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то поддержал позицию Ярушина, а кто-то нет.

«Как-то странно это все услышать от вас»;

«Почему мы осуждаем, не зная ситуацию? Вы прожили его жизнь, вы знаете его состояние здоровья, вы знаете обстоятельства?»;

«А почему вы, Стас, вы не идете работать, а занимаетесь лицедейством? Вы же не ходите на завод, не чертите графики. Не осуждайте других», — написали некоторые подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ярушин назвал бежавших из РФ артистов непрофессионалами.

-4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии
0:47
«Охота на ведьм»: Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского
0:33
Исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена: «С инвалидом не по пути»
0:19
Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия
0:04
«Сидишь тут в свои годы»: актер Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика
23:50
Долиной во время концерта в Сургуте предложили выйти замуж — она сразу ответила

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
«Главное, чтоб екало сердечко»: актер Олег Гаас высказался о неравном браке
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023