Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 12

Путин: ученым за короткий период предстоит обеспечить технологический суверенитет РФ

Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства отметил, что власти уже предприняли соответствующие шаги.

Технологическую независимость РФ необходимо быстро обеспечить. Об этом в рамках совещания Совета по науке заявил президент Владимир Путин.

«Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики», — сказал глава государства.

Он отметил, что работа направлена на формирование российской системы климатического мониторинга. Кроме того, речь идет о строительстве и использовании крупных исследовательских установок мирового уровня. Путин добавил, что все это позволит создавать новые материалы, лекарства и прочие необходимые вещи.

В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что важно укреплять технологический суверенитет РФ. По его словам, на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более полутора миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на каком форуме по технологическому суверенитету присутствовал Мишустин.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
«Внешняя показуха»: НАТО готово положить массу военной техники на Украине
18:51
Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ
18:48
Дерутся там, где плохо с математикой: педагог объяснил причину насилия в школах
18:41
«Главное, чтоб екало сердечко»: актер Олег Гаас высказался о неравном браке
18:33
«Излагали красивую картинку»: как и в чем США обманывали Россию с 1993 года
18:22
«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Пройдет путем Гитлера: может ли политика Зеленского привести к диктатуре
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023