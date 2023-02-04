Технологический суверенитет ЕАЭС обсудили на форуме Digital Almaty

Одним из самых важных гостей форума стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Почти все иностранные компьютерные программы имеют российские аналоги, и разработки в этой сфере — продолжаются. Об этом заявил Михаил Мишустин, выступая на Международном цифровом форуме в Алма-Ате. Главная тема мероприятия — технологический суверенитет стран Евразийского экономического союза. И наши изобретатели уже удивляют зарубежных коллег. Ксения Солдатова продолжит.

Такой интенсивности даже роботы не выдерживают. Айтишники и стартаперы из 30 стран привезли то, чем хотят изменить привычный мир.

Кто-то, чтобы обратить все внимание на себя, привез необычные аксессуары. Здесь разработчики из Центральной Азии, Ближнего Востока. И, конечно, российские специалисты. Кто-то ищет инвесторов, как Иван из Петербурга. Он привез легкий элеткросамокат собственной сборки. Весит 4,5 килограмма. Уже сейчас готов собирать по 20 таких в месяц. Он работает и как обычный самокат, и как электро. Если зажать сенсорную ручку, в этом случае уже поддерживает скорость толчка.

Дмитрий со своей компанией по сборке роботов для промышленности — чтобы заменить людей на опасных участках — из Москвы приехал за новыми клиентами. Говорит, в Казахстане спрос резко вырос — получает по 15 заказов в месяц. Даже открыл здесь филиал.

«Сейчас уже приходят запросы из Киргизии, из Узбекистана. Сейчас мы практически, за определенным исключением –процентов на 70 — делаем все из российского оборудования. То есть это краски, камерно-конвейерные системы», — рассказал Дмитрий Пиянзин, директор компании «Глобальные робототехнические системы».

Цифровизация — тренд не только форума, но и сотрудничества стран-партнеров по ЕАЭС. Проекты сегодня оценили и премьеры стран «пятерки». Вот, например, российские умные часы — разработка полностью наших инженеров.

Развитие совместных цифровых проектов — одна из приоритетных задач для стран ЕАЭС. Правда, идеи сегодня звучали разные.

С начала года председатель ЕАЭС — Россия, и нашей стране есть, что предложить партнерам. Наши специалисты уже заменили до 90 процентов зарубежного софта — отечественным. У нас собрали группу ведущих компаний, там разработали 200 высокотехнологичных проектов. И 30 из них реализуют в этом и следующем году. Финансирует в основном бизнес, от частных инвесторов сто пятьдесят пять миллиардов рублей. В планах — открытие IT-парков по всему ЕАЭС. А премьер Казахстана сегодня призвал ускорить интеграцию единых информационных систем. В России в этом году как раз внедряют новую такую.

«Сейчас у нас идет активное создание комплексной национальной платформы „ГосТех“, объединяющей востребованные сервисы. Около семисот пятидесяти федеральных и более трех с половиной тысяч региональных систем перейдут в общий контур», — рассказал Михаил Мишустин, глава правительства РФ.

На одной платформе соберут все самые необходимые сервисы. И в ближайшие пару лет ее хотят объединить с подобными по ЕАЭС. Это помимо совместных планов пятерки по увеличению товарооборота, ухода от оплаты долларами — к нацвалютам, новым транспортным коридорам.