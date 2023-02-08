Пальмы побелели: появились кадры аномально заснеженного Сочи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 33

В Сочи выпало аномальное количество снега

Фото, видео: Брыкалина Валентина / ТАСС; 5-tv.ru

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Кадры снежного города кажутся необычайно красивыми, однако осадки явно усложняют жизнь неприспособленным местных жителям.

На Лазаревский район Сочи обрушился аномальный снегопад. Местные жители и гости города делятся кадрами «поседевших» вечнозеленых пальм. Видео из снежного Сочи попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, что улицы Лазаревского покрыты толстым слоем снега, что абсолютно не типично для региона даже в зимний период. За текущую зиму снегопад прошел впервые и примечательно, что в центре Сочи и Адлере идут дожди.

По словам очевидцев, выпавшие осадки создали видимость то, что пальмы растут прямо из сугробов. Снег затрудняет автомобильное движение, и дело не только в летней резине. Снег завалил дворы домов, и машинам сложно выбраться на дороги.

Под тяжестью снега падают деревья, на местах ЧП работает спецтехника. Также приостановлена работа горнолыжного курорта Красная Поляна.

Накануне аномалии научный руководитель Гидрометцентра Росси Роман Вильфанд предупредил жителей южного региона об опасности. По его словам, после сильных дождей и ливней в Краснодарском крае может начаться оледенение.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Сочи дождались снега и теперь шутят, что Черное море пора называть Белым.

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Пальмы побелели: появились кадры аномально заснеженного Сочи

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