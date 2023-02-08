Жители Сочи дождались снега и теперь шутят, что Черное море пора называть Белым

Эфирная новость 26

На черноморское побережье обрушилась сильнейшая метель. По удар попал не только Сочи, но также Новороссийск и Геленджик.

Фото, видео: © РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Сочинцы, кажется, уже не рады долгожданному снегу. Теперь это не просто красивые белые склоны на горнолыжных курортах. На черноморское побережье обрушилась сильнейшая метель. Пляжи выглядят заснеженными. Жители уже шутят, что не то море назвали Белым.

Нелегко сейчас приходится водителям — из-за гололедицы подъемы в городе оказываются неприступными. К тому же, некоторые дороги перекрыты упавшими под тяжестью мокрого снега деревьями. На Красной поляне теперь можно не только вдоволь накататься, но и в полной мере прикоснуться к живой природе.

Леденящая душу и тротуары погода сейчас в Новороссийске и Геленджике. Там нет снега, но дует ураганный ветер, который сносит все на своем пути. В одном из парусных клубов он синхронно перевернул все яхты, каждая — весом около тонны.

А это завораживающие кадры с Байкала. Одинокий автобус пересекает озеро вдоль ледовых разломов, которые похожи на горы хрусталя, припорошенные снегом. Они образовались благодаря движению воды.

Тема:
Погода
6 февр
Пансионат в Румынии накрыло двумя лавинами
6 февр
Обрушившаяся на Камчатку непогода спровоцировала множество ДТП
6 февр
В Бразилии пропали восемь человек после опрокидывания судна
2 февр
Коллапс по-Техасски: шесть человек стали жертвами аварий из-за ледяного шторма
1 февр
Может ли погода внести коррективы в ход спецоперации
1 февр
Метеоролог предрек регионам России арктические заморозки
30 янв
Тает лед. Петербуржцы продолжают гулять по Финскому заливу, невзирая на погоду
24 янв
Редкий случай в истории: в чем главная аномалия погоды в Москве этой зимой
24 янв
Сильные холода пришли сразу в несколько российских регионов
23 янв
Более 100 тысяч жителей Уссурийска остались без электричества в мороз
-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
Дела подождут, отдохните: китайский совет дня на среду, 8 февраля

Последние новости

6:44
Все сжимается внутри: кадры чудесных спасений людей из-под завалов в Турции
6:33
Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — он игрушечный
6:22
Роману Костомарову может потребоваться реампутация для возвращения на лед
6:11
Подъезд пятиэтажки обрушился при взрыве газа под Тулой — хроника трагедии
6:00
Поразим все цели! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:58
Жители Сочи дождались снега и теперь шутят, что Черное море пора называть Белым

Сейчас читают

Момент взрыва газа в доме в Тульской области попал на видео
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023