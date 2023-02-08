Жители Сочи дождались снега и теперь шутят, что Черное море пора называть Белым
На черноморское побережье обрушилась сильнейшая метель. По удар попал не только Сочи, но также Новороссийск и Геленджик.
Фото, видео: © РИА Новости / Георгий Зимарев; 5-tv.ru
Сочинцы, кажется, уже не рады долгожданному снегу. Теперь это не просто красивые белые склоны на горнолыжных курортах. На черноморское побережье обрушилась сильнейшая метель. Пляжи выглядят заснеженными. Жители уже шутят, что не то море назвали Белым.
Нелегко сейчас приходится водителям — из-за гололедицы подъемы в городе оказываются неприступными. К тому же, некоторые дороги перекрыты упавшими под тяжестью мокрого снега деревьями. На Красной поляне теперь можно не только вдоволь накататься, но и в полной мере прикоснуться к живой природе.
Леденящая душу и тротуары погода сейчас в Новороссийске и Геленджике. Там нет снега, но дует ураганный ветер, который сносит все на своем пути. В одном из парусных клубов он синхронно перевернул все яхты, каждая — весом около тонны.
А это завораживающие кадры с Байкала. Одинокий автобус пересекает озеро вдоль ледовых разломов, которые похожи на горы хрусталя, припорошенные снегом. Они образовались благодаря движению воды.
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