«Договоритесь сегодня»: чего хочет Роджер Уотерс от России, Украины и США
Роджер Уотерс призвал Байдена, Путина и Зеленского договориться о прекращении огня на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Hans Lippert
Самые известные люди Земли призывают к завершению конфликта на Украине, однако очевидно, что за океаном плюют на мнение людей.
Договоренностей о прекращении огня на Украине должны достичь президенты Джо Байден, Владимир Зеленский и Владимир Путин. К этому политиков в рамках заседания Совбеза ООН призвал лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС — все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», — сказал музыкант.
Стоит добавить, что действиями глав США и Украины недовольны как известные люди, так и обычные граждане. В частности, Вашингтон не раз обвиняли в том, что именно его решения привели к началу специальной военной операции (СВО) в Незалежной. Более того, поставки вооружений киевскому режиму, как не единожды отмечалось, только затягивают конфликт, никак его не решая.
Решение о начале СВО в Донбассе было принято российскими властями на фоне геноцида мирного населения со стороны Киева. Конечная цель России — уничтожение радикалов, демилитаризация и денацификация Самостийной.
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