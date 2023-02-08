Как только артистка услышала, с каким посылом поклонник вручил кольцо и цветы, тут же дала ответ и вызвала аплодисменты зала.

Певица Лариса Долина во время концерта в Сургуте получила предложение руки и сердца. Стать будущим супругом захотел один из поклонников знаменитости. Видео с его поступком, снятое одним из зрителей, опубликовал StarHit.ru.

На кадрах видно, как после исполнения песни к сцене подошел мужчина. В руках держал букет роз и кольцо. Вручил все это Долиной. Артистка сначала приняла подарок, но после услышала, что мужчина не просто так подарил, а позвал ее замуж. Ответ не заставил себя долго ждать.

«Возвращаю! Благодарю», — сказала певица под радостные крики и аплодисменты зала.

Некоторые пользователи сети отметили — наверняка мужчина подставной, а Долина просто захотела устроить себе пиар. Достоверно нельзя сказать так это или нет (скорее второе), однако точно известно, что артистка никогда не была обделена мужским вниманием. Даже в свои 67 лет она продолжает привлекать мужчин не только голосом и талантом, но и прекрасным внешними видом и яркими образами.

Если бы Долина ответила мужчине согласием, этот брак стал бы для нее четвертым. Первым мужем был музыкант Анатолий Миончинский, от которого она родила дочь Ангелину. Второй муж — бас-гитарист Виктор Митязов. Третий — продюсер Илья Спицын, который был на 13 лет младше певицы.

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