Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 год

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Селебрити отдохнули на райских островах. Там знаменитости не скупились на шикарное жилье и роскошные развлечения.

Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 год

Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova

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Тема:
Ольга Бузова

Предыдущий год для многих выдался тяжелым. Практически сразу после пандемии COVID-19 политическая ситуация в мире обострилась. Тогда каждый из знаменитостей сделал свой выбор: одни собрали чемоданы и в спешке покинули Россию, другие же остались и продолжили усердно работать в своей родной стране. С наступлением новогодних каникул они позволили себе заслуженный отдых. Куда они отправились и сколько потратили за теплый песок и жаркое солнце, выяснил «Вокруг ТВ».

Лариса Долина

Лариса Долина Новый год решила встретить на Мальдивах в компании дочери Ангелины и внучки Александры. Жаркое солнце, ласковый океан — настоящий рай на земле. Одно огорчало артистку — на острове она ощущала нехватку движения, праздника. Поднимать настроение Долиной приходилось самостоятельно при помощи зажигательных танцев, за что получила критику со стороны интернет-пользователей. Они осудили не только наряд певицы, но и отсутствие гибкости и пластичности у внучки. Однако гневные комментарии ничуть не испортили настрой Долиной, ведь она отдыхала в пятизвездочном отеле. Там она прожила три недели и заплатила за троих порядка полутора миллионов рублей.

Долина ЛарисаЛариса Долина отдыхала на Мальдивах. Фото: Instagram* / larisa.dolina.official

Дима Билан

Дима Билан на новогодние каникулы улетел в привычное для себя место — Гоа. Артисту не нужен пафос, дорогая еда. В Индии он рассекал на байке и отдыхал возле океана. Продукты покупал в местной лавке. За такой двухнедельный отпуск артист отдал порядка 300 тысяч рублей.

Дима БиланДима Билан отправился в Индию. Фото: Instagram* / bilanofficial

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова сразу после Нового года традиционно отправилась на Мальдивы. Но если в прошлом году она на остров прилетала в компании возлюбленного, то в этом нежилась под лучами солнца в гордом одиночестве. Но времени скучать не было: каждый день она делилась с подписчиками фотографиями своего шпагата в купальнике

Этот отпуск,  предположительно, обошелся ей в 300 тысяч рублей.

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова не стала изменять традиции и улетела на Мальдивы. Фото: Instagram* / volochkova_art

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова, которая можно сказать работает 24/7, в новогодние каникулы улетела в Сочи. На Красной Поляне знаменитость каталась на горных лыжах и пыталась покорить самую опасную трассу. Три дня такого отдыха обошлись артистке примерно в 120 тысяч рублей.

Ольга БузоваОльга Бузова отпуск решила провести в России. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и рэпер Джиган, пожалуй, та пара, которая чаще всего летает за границу. Они путешествуют буквально круглый год, лишь изредка возвращаясь в Москву. Так, Новый год они встретили в Дубае, а после улетели на Маврикий, где Самойлова исполнила свою мечту — поплавала с китами. Жили селебрити, как обычно, в фешенебельном отеле. Неделя отдыха супругам с четырьмя детьми обошлась примерно в два миллиона рублей.

Самойлова Оксана и ДжиганОксана Самойлова и Джиган новогодние праздники отметили на Маврикии. Фото: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина  улетела встречать 2023 год с мамой и дочерьми в Таиланд. Знаменитость заселилась в роскошную виллу со всеми удобствами. Отдать за такой комфорт пришлось порядка 600 тысяч рублей. В эту стоимость не входил перелет туда и обратно.

Кроме того, дорогостоящий отпуск был немного омрачен. Из-за наплыва отдыхающих телеведущей с семьей приходилось посещать сомнительные заведения, так как излюбленные рестораны были переполнены. В один из дней младшая дочь Бородиной после очередного похода в подозрительное заведение отравилась.

Ксения БородинаКсения Бородина побывала в Таиланде. Фото: Instagram* / borodylia

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева новогодние каникулы провела с мамой на Мальдивах в люксовом отеле. В их распоряжении была вилла с бассейном и террасой и весь обслуживающий персонал. За такой недельный отдых Ивлеевой пришлось выложить не менее миллиона рублей.

Настя ИвлееваАнастасия Ивлеева отдохнула с мамой на Мальдивах. Фото: Instagram* / _agentgirl_

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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