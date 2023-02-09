Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с членами Совбеза.

«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры <...>, но это второй. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — сказал глава государства.

По вопросу повышения пожарной безопасности выступил с докладом глава МЧС РФ Александр Куренков, а по вопросу развития инфраструктуры страны ответили — помощник президента Игорь Левитин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава РЖД Олег Белозеров.