Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

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На совещании обсудили два вопроса.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с членами Совбеза.

«У нас сегодня два вопроса. Один связан с развитием инфраструктуры <...>, но это второй. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — сказал глава государства.

По вопросу повышения пожарной безопасности выступил с докладом глава МЧС РФ Александр Куренков, а по вопросу развития инфраструктуры страны ответили — помощник президента Игорь Левитин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава РЖД Олег Белозеров.

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