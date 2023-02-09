Подъезд пятиэтажки обрушился после взрыва газа в Новосибирске

Подъезд обрушился в результате взрыва газа в пятиэтажном панельном доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Один человек погиб и четверо пострадали при обрушении подъезда в Новосибирске

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил <…> организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал глава Новосибирской области в Telegram-канале.

Информацию о взрыве газа также подтвердили в МЧС РФ. Обстоятельства происшествия уточняются. Сведений о погибших пока не поступало.

На днях подъезд жилого дома из-за взрыва газа обрушился в городе Ефремове в Тульской области. Как сообщал 5-tv.ru, в результате трагедии погибли восемь человек. Разбор завалов уже завершен.