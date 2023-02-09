Завершен разбор завалов после взрыва газа в Ефремове, погибли восемь человек

До восьми человек увеличилось число жертв трагедии в городе Ефремове Тульской области. Из-под обломков дома, где накануне взорвался газ, достали тела еще троих погибших, в том числе годовалой девочки.

Родственники до последнего надеялись на чудо. Сейчас разбор завалов завершен.

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире на четвертом этаже. В ней жили пятеро рабочих местной птицефабрики.

После ЧП по всему дому пошли трещины. Можно ли будет там жить станет известно после экспертизы. Пока жители разъехались по родным и друзьям или разместились в пунктах временного пребывания.