Завершен разбор завалов после взрыва газа в Ефремове, погибли восемь человек
Родственники до последнего надеялись на чудо и спасение их близких. Одной из жертв оказалась годовалая девочка.
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
До восьми человек увеличилось число жертв трагедии в городе Ефремове Тульской области. Из-под обломков дома, где накануне взорвался газ, достали тела еще троих погибших, в том числе годовалой девочки.
Родственники до последнего надеялись на чудо. Сейчас разбор завалов завершен.
Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире на четвертом этаже. В ней жили пятеро рабочих местной птицефабрики.
После ЧП по всему дому пошли трещины. Можно ли будет там жить станет известно после экспертизы. Пока жители разъехались по родным и друзьям или разместились в пунктах временного пребывания.
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