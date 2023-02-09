Завершен разбор завалов после взрыва газа в Ефремове, погибли восемь человек

Эфирная новость 14

Родственники до последнего надеялись на чудо и спасение их близких. Одной из жертв оказалась годовалая девочка.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

До восьми человек увеличилось число жертв трагедии в городе Ефремове Тульской области. Из-под обломков дома, где накануне взорвался газ, достали тела еще троих погибших, в том числе годовалой девочки.

Родственники до последнего надеялись на чудо. Сейчас разбор завалов завершен.

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в квартире на четвертом этаже. В ней жили пятеро рабочих местной птицефабрики.

После ЧП по всему дому пошли трещины. Можно ли будет там жить станет известно после экспертизы. Пока жители разъехались по родным и друзьям или разместились в пунктах временного пребывания.

-4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:23
Ксения Бородина призналась в желании родить еще одного ребенка
2:20
Златоустьев огонь: почему 9 февраля нельзя любоваться в зеркало
2:02
Завершен разбор завалов после взрыва газа в Ефремове, погибли восемь человек
1:41
Футболист Артем Дзюба перешел в «Локомотив» после скандала на чемпионате Турции
1:20
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
0:59
Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Звезда «Универа» Гаврилов: «Мой папа — военный и он не присягал Киеву»
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023