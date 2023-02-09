Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине
Российская армия уже уничтожила у ВСУ тысячи танков за все время СВО. Что могут решить 200-300 бронированных машин, полученных Киевом от «друзей»?
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Танки, которые поставляют Киеву его западные союзники, особо ничего не поменяют на поле боя. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«И если с начала СВО (специальной военной операции — Прим. ред.), год назад, мы уже уничтожили более 7,5 тысячи имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», — объяснил он на заседании Совбеза ООН.
По его мнению, поток военной помощи Украине со стороны США и Европы будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим «полностью не обанкротится на поле боя».
К слову, российская сторона регулярно осуждает действия Запада в отношении Украины. Еще в конце января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал крайне деструктивным решение Штатов о передаче Украине танков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину.
- 9 февр
- В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
- 9 февр
- Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
- 9 февр
- Командир танка объяснил, почему Leopard не сравнится с Т-90М «Прорыв»
- 9 февр
- Дружно, едино, сообща! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 февр
- Народный фронт запустил акцию помощи бойцам на передовой к 23 февраля
- 8 февр
- «Кровавая жатва»: что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину
- 8 февр
- «Договоритесь сегодня»: чего хочет Роджер Уотерс от России, Украины и США
- 8 февр
- «Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию
- 8 февр
- «Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО
- 8 февр
- Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР
Читайте также
86%
0.69 76.83
0.92
Нашли ошибку?