Танки, которые поставляют Киеву его западные союзники, особо ничего не поменяют на поле боя. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«И если с начала СВО (специальной военной операции — Прим. ред.), год назад, мы уже уничтожили более 7,5 тысячи имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», — объяснил он на заседании Совбеза ООН.

По его мнению, поток военной помощи Украине со стороны США и Европы будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим «полностью не обанкротится на поле боя».

К слову, российская сторона регулярно осуждает действия Запада в отношении Украины. Еще в конце января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал крайне деструктивным решение Штатов о передаче Украине танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину.