«Кровавая жатва»: что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 89

Посольство РФ в Лондоне: поставки британских истребителей на Украину приведут к последствиям для всего мира

«Кровавая жатва»: что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Москва осуждает западные поставки вооружений Киеву, поскольку это только затягивает конфликт.

Возможные поставки истребителей Украине со стороны Великобритании приведут к военно-политическим последствиям для всей Европы и мира в целом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Будет „кровавая жатва“ очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира. Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны», — говорится в комментарии дипмиссии.

До этого газета The Wall Street Journal сообщило, что Лондон изучает возможность поставок истребителей Украине. По данным издания, власти Соединенного Королевства еще не приняли окончательного решения по этому поводу.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева, а также санкционное давление на РФ. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву, отмечая, что это только затягивает конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего хотят от России, Украины и США.

Тема:
Спецоперация
8 февр
«Договоритесь сегодня»: чего хочет Роджер Уотерс от России, Украины и США
8 февр
«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию
8 февр
«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО
8 февр
Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР
8 февр
Никак не наиграются: в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции
8 февр
Лия Ахеджакова осталась без работы
8 февр
ВС РФ уничтожили авиационные цеха ВСУ в Харькове
8 февр
Свыше 130 «двухсотых»: войска РФ нанесли тяжелое поражение ВСУ в Донбассе
8 февр
«Мы их давим»: как российские минометчики «выкуривают» ВСУ из убежищ
8 февр
Российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области
-4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
Лапша быстрого приготовления оказалась опасна для сердца, сосудов и талии
0:47
«Охота на ведьм»: Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского
0:33
Исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена: «С инвалидом не по пути»
0:19
Зеленский сделал выпад против Шольца новой серией поездок на Запад ради оружия
0:04
«Сидишь тут в свои годы»: актер Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика
23:50
Долиной во время концерта в Сургуте предложили выйти замуж — она сразу ответила

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
«Главное, чтоб екало сердечко»: актер Олег Гаас высказался о неравном браке
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023