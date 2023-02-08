«Кровавая жатва»: что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину

Москва осуждает западные поставки вооружений Киеву, поскольку это только затягивает конфликт.

Возможные поставки истребителей Украине со стороны Великобритании приведут к военно-политическим последствиям для всей Европы и мира в целом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Будет „кровавая жатва“ очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира. Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны», — говорится в комментарии дипмиссии.

До этого газета The Wall Street Journal сообщило, что Лондон изучает возможность поставок истребителей Украине. По данным издания, власти Соединенного Королевства еще не приняли окончательного решения по этому поводу.

На фоне российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева, а также санкционное давление на РФ. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву, отмечая, что это только затягивает конфликт.

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