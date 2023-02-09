Елена Проничева назначена новым гендиректором Третьяковской галереи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 90

Ранее Проничева возглавляла один из старейших научно-технических музеев мира в Москве.

Елена Проничева назначена новым гендиректором Третьяковской галереи

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи стала Елена Проничева. Экс-гендир московского художественного музея Зельфира Тегулова покинула должность в связи с завершением срока трудового контракта. Информацию об этом предоставило Министерство культуры РФ.

С 2020 года Проничева возглавляла один из старейших научно-технических музеев мира — Политехнический музей. Сейчас перед ней стоит важная задача — сохранить лучший опыт сбережения фондов музея, а также продолжить развитие культурного центра вместе с его филиалами. В том числе, на нее ляжет ответственность за совершенствование культурно-образовательных и музейных комплексов.

Зельфира Трегулова вступила в должность генерального директора Третьяковской галереи в 2015 году и возглавляла ее на протяжении восьми лет. За время своей работы в музее она организовала многочисленные масштабные выставки, образовательные мероприятия, научные и просветительские проекты.

Государственная Третьяковская галерея была основана купцом Павлом Третьяковым в 1856 году и лишь через 11 лет она стала открытой для посещения. В 1892 году музей был передан в собственность Москве.

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