«Всего доброго»: Путин попрощался с иностранными компаниями
Путин указал на огромные убытки мировых брендов после их ухода с российского рынка
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Президент отметил роль западных государств в продвижении зарубежных игроков на рынке.
Мировые бренды несут огромные убытки после ухода с российского рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал им всего доброго.
«Сегодня многие из них (мировых брендов. — Прим. ред.) под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, всего им доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение», — сказал Путин.
Он отметил, что Россия способна конкурировать с западными компаниями по качеству выпускаемой продукции. В частности, речь идет о таких категориях как одежда и товары повседневного спроса. Более того, отечественные предприниматели подхватывают предприятия и целые направления, продолжая весьма успешную работу.
Накануне в Институте развития предпринимательства и экономики говорилось, что по итогам прошлого года в стране остались работать 73 иностранные марки, 26 из которых сократили деятельность. Кроме того, еще 128 имен приостановили ее.
Ряд иностранных компаний ушел с рынка РФ на фоне спецоперации в Донбассе, Запад пообещал ввести против них санкции, если они продолжат сотрудничество с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал о том, против кого ввела санкции Великобритания.
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