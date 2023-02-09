В Запорожской области задержали группу диверсантов: видео операции

В Запорожской области российские оперативники раскрыли серию терактов. Они задержали группу подпольных диверсантов, которые организовали убийство высокопоставленных чиновников администрации региона. В планах преступников было еще несколько покушений. В тайниках они прятали гранаты, боеприпасы, взрывчатку. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц расскажет подробности.

Громкое разоблачение целой группы подпольных диверсантов. С июня месяца они держали в страхе весь Бердянск.

«Сейчас работает штурмовая группа по делу одного из фигурантов дела. Он является членом запрещенного в России батальона „Азов“*. Крайний раз его видели здесь в ноябре. Он проживал с братом. Сейчас ведут оперативно-розыскные мероприятия», — рассказала Бадунц.

В хозпостройке оперативки обнаруживают целый тайник: гранаты, боеприпасы, автомат АК-74 и патроны. А вот и владелец схрона — Алексей Макаренко. Именно по его звонкам террористы приводили в действие взрывные устройства. Его жертвами стали сотрудник ОГИБДД Бердянска и комендант города. Последний выжил чудом.

«Предложили денег. Я согласился. Надо было позвонить на телефон, сделать телефонный звонок, я потом отказался, испугался сильно, когда узнал, что подрывы пошли. Там немножко маленькое давление пошло с его стороны. Типа если не поможешь, что может быть плохо, у тебя сын с больным сердцем», — вспоминает Макаренко.

Оперативники раскрыли сразу пять резонансных терактов в Бердянске. Все задания завербованные исполнители получали от бывшего сотрудника органов внутренних дел города — Андрея Питюкина. Сейчас он служит в главном управлении разведки Минобороны Украины. Его сообщницей была Татьяна Омельяненко.

«Я, Омеляненко Татьяна Сергеевна, гражданка Украины. Нахожусь на территории Польши. Со мной контактировали украинские военные», — признает женщина.

Из Польши Омельяненко вербовала людей. Первым в преступную схему втянула 22-летнего сына Дамиана.

По информации, которую успел передать Дамиан, было совершено покушение на коменданта. Убиты заместитель главы новой администрации по ЖКХ Олег Бойко и его жена, она занималась проведением референдума. А также подорван Павел Ищук — первый замглавы по вопросам коммуникации.

«По предложению матери, она предложила заниматься данной деятельностью. Я согласился. Не осознавал, что буду задержан, сказали, что все будет безопасно, все в целях безопасности проводится», — утверждает Дамиан.

По еще одной подсказке матери Омельяненко в преступную группу втянул своих друзей. Артур Шашенок на допросе рассказал о терактах, которые не успели совершить.

«Было еще задание в порту, но мы не выполнили. Нас схватили», — заявил Шашенок.

К этому времени диверсанты смогли оборудовать еще один тайник, в нем террористы также прятали гранаты, боеприпасы и взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте. Этой бомбой террористы хотели убить экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Предотвратили.

«Тайник организовали в заброшенном доте, и прямо сейчас работает спорная группа. Мы находимся на безопасном расстоянии», — рассказала Бадунц.

Все фигуранты громких убийств и терактов задержаны, возбуждено уголовное дело. Им грозит самая высшая мера наказания.

* «Азов» — запрещенная в РФ террористическая организация