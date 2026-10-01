То одно, то другое: почему у Бузовой не складывается личная жизнь?

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 30 0

Телеведущая рассказала, почему ей сложно завести знакомство в обычной жизни.

Почему у Бузовой не получается устроить личную жизнь?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала, что не может познакомиться с мужчиной мечты

Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить мужчину мечты. Певица рассказала, что ее публичность скорее усложняет эту задачу. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

По словам артистки, поклонники иногда пытаются познакомиться с ней в ресторанах, однако бывает там Бузова нечасто. Еще одним местом для знакомства мог бы стать самолет, но и этот вариант не подходит. Певица сообщила, что во время перелетов обычно сразу засыпает.

«Если бы я знала… Я бы уже давно познакомилась!», — ответила Бузова на вопрос о том, где знаменитым девушкам искать отношения.

При этом артистка заметила, что на ее концертах мужчины знакомятся с другими поклонниками. Самой Бузовой такой способ не подходит: во время выступления она сосредоточена на зрителях и работе на сцене. Кроме того, в повседневной жизни певица часто передвигается с водителем, поэтому случайное знакомство в пробке тоже исключено.

Однако, по словам Бузовой, она не отказалась от мечты о личном счастье. После шоу, которое состоится 2 октября в Москве и будет посвящено десятилетию ее музыкальной карьеры, артистка назвала главную цель, к которой хочет прийти.

«Любовь, это моя цель всегда. И сейчас, и потом! Любовь. Семья», — заявила Бузова.

Певица также призналась, что не считает ошибки поводом останавливаться. Она воспринимает их как часть собственного опыта и старается не тратить время на самокритику. Артистка поделилась, что довольна своей жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Бузова поделилась воспоминаниями о первом ощущение популярности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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