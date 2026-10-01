В Генштабе рассказали об осенней отправке призывников на военную службу

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

Мероприятия по отправке новобранцев начнутся 10 октября.

Сколько человек призовут на службу в армию в осенний период

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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На военную службу осенью отправятся около 120 тысяч призывников

В ходе осеннего призыва на военную службу планируется направить около 120 тысяч человек. Об этом в интервью газете Минобороны «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«В октябре–декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении. 

Отправка новобранцев начнется 10 октября. Однако для отдельных категорий предусмотрены исключения: в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Для жителей сельской местности, занятых на посевных и уборочных работах, — с 15 октября.

Как сообщал 5-tv.ru, с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу. В этом году система призыва претерпела значительные изменения. Теперь медицинское обследование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии проводятся в течение всего года. Отправка новобранцев, в свою очередь, по-прежнему ограничена двумя установленными периодами.

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