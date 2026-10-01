«Ошибки недопустимы»: Путин обратился к новому созыву Госдумы

Путин обратился к новому созыву Госдумы

В Государственной думе прошло заседание депутатов нового созыва. В состав парламента вошли десятки участников специальной военной операции и представители недавно присоединенных регионов. Сам же парламент обновился почти наполовину. Президент обозначил основные ориентиры на ближайшие годы. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет подробнее.

Для этого созыва Государственной думы многое впервые. Например, впервые депутатами стали 55 участников спецоперации. Они с трудом пробивались на пленарное заседание — журналисты взяли каждого в плотное кольцо.

«Какие навыки, как вам кажется, которые вы приобрели там, вам больше всего здесь пригодятся?» — «Вы знаете, наверное, больше это выдержка и высокая степень дисциплины. То есть мы все понимаем, что сегодня люди нам доверили самое главное — свой выбор», — сказал депутат ГД РФ, Герой РФ Владимир Сайбель.

Еще впервые — жители четырех новых российских регионов избрали своих депутатов в парламент. Владимир Путин напомнил: ровно четыре года назад Донбасс и Новороссия стали полноправными субъектами нашей общей страны.

«В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким — воссоединиться с Россией, со своим народом!» — сказал президент России Владимир Путин.

Состав Госдумы серьезно обновился — на 41%. Это 184 новых депутата. Но и задачи, стоящие перед страной, изменились кардинально. Президент в своем обращении расставляет ключевые акценты в работе парламента.

Главный из них — обороноспособность и безопасность. Поддержка фронта, наших бойцов и их семей должна быть учтена при принятии федерального бюджета. Путин отдельно просит депутатов избегать в таких вопросах популизма.

«Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно», — сказал Владимир Путин.

Проект бюджета внесут в парламент уже завтра. Он будет приниматься в непростых условиях — сохраняется дефицит и высокая ключевая ставка.

«Бюджет довольно жесткий, он сбалансирован, но сбалансированность означает, что не так много будет дополнительных возможностей поддерживать промышленность, инвестиции», — сказал президент РСПП Александр Шохин.

Потому особенно важна работа с регионами. Владимир Путин после выступления в Госдуме по видеосвязи провел встречу с избранными главами субъектов страны.

«Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев — выпускник программы «Время героев», офицер, участник СВО. Поэтому хорошо понимает проблемы приграничья.

«Хочу сказать вам спасибо за поддержку, которую вы и федеральный центр оказываете Белгородчине. Без вашего внимания нам было бы крайне тяжело. Благодаря вашим решениям уже многое сделано для безопасности и комфортного проживания региона», — сказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

«Все-таки на Белгородчине, но и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу, надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру», — сказал Владимир Путин.

В этой, как и в других задачах, регионы должны действовать вместе с правительством и парламентом. По сути, вся президентская программа сегодня была посвящена синхронизации работы разных ветвей власти.

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