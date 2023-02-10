«Иногда я просто мегера» — Лера Кудрявцева о незавидной доле коллег по работе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 57

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своем поведении на съемках: Иногда я просто мегера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

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Товарищи по шоу сняли видео, в котором телеведущая была в гневе— и гнев ее был страшен.

Телеведущая Лера Кудрявцева за словом в карман не полезет, если недовольна. Доказательство тому — видео со съемочной площадки, которое снял один из коллег звезды. На кадрах блондинка обрушивается с матерными ругательствами на коллег. Увидев камеру, она засмеялась, но все же продолжила тираду, но уже улыбкой.

Перепалку с коллегами 51-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге. Известно, что она требовательна к себе и другим. На протяжении многих лет ведущая упорно работала, чтобы стать востребованной и популярной. Такой же самоотдачи, очевидно, ждет и от окружения. Причина конфликта неизвестна, но судя по голосу за кадром, спор возник из-за темы выпуска, которая, возможно, не понравилась знаменитости.

«Не знаю, сложно со мной работать или нет, но иногда я просто мегера. Нет… Не иногда. Общий фон нервный, знаете ли», — так подписала видео Кудрявцева.

Телеведущая нередко говорит о стрессе в своем блоге в последнее время, жалуется на самочувствие и здоровье. Впрочем, она нашла способ выплеснуть негативную энергию — пошла в тир. Она окончила курсы безопасного обращения с огнестрельным оружием, чем похвасталась подписчикам в социальных сетях. Теперь звезда регулярно отправляется пострелять, чтобы снять напряжение.

«Вовремя мы расстались», — прокомментировал один из роликов из тира экс-бойфренд звезды, певец Сергей Лазарев.

Насколько бы грозно ни выглядела Кудрявцева с пистолетом в руках, способ восстановить душевные силы оказался действенным. Прежде она пробовала спорт и занятия йогой, но должного эффекта не ощутила. По собственным словам, телеведущая не привыкла обсуждать свои проблемы с близкими людьми, и со временем это стало разрушительно влиять на ее состояние. И лучшей разрядкой оказалась именно стрельба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева отвечает на слухи о ее разводе с хоккеистом Игорем Макаровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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