Фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантике

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Фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы в Атлантике

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием.

Новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» уничтожил цель в Атлантическом океане в рамках подготовки к совместным учениям с военно-морскими силами ЮАР и Китая. В максимально приближенных к реальным условиям экипаж корабля выполнил стрельбу по условному противнику, который находился более чем в десяти километрах от фрегата.

Также отряд кораблей Северного флота провел в океане учения, в ходе которых экипажи смогли пополнить запасы дизельного топлива и питьевой воды от среднего морского танкера «Кама». Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.

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