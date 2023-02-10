Замороженные: что влияет на решение Польши разорвать отношения с Россией

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 153

Посол РФ Андреев: из-за русофобии Польша замораживает отношения с Россией

Замороженные: что влияет на решение Польши разорвать отношения с Россией

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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В стране процветают антироссийские настроения и игнорируются дипломатические принципы.

Отношения с РФ разорвутся только по инициативе и вине Варшавы. Об этом в интервью изданию «Российская газета» заявил посол в Польше Сергей Андреев. По словам представителя дипмиссии, польская сторона ведет открытую русофобскую кампанию, в стране идет неприкрытая борьба с русской культурой.

Помимо этого, Варшава заявляла, что готова передать киевскому режиму свои самолеты, если инициативу одобрит Брюссель. Однако в РФ не собираются разрывать отношения, поскольку в Польше проживают десятки тысяч россиян, которым может понадобиться помощь и поддержка консульства.

«Поэтому если разрыв дипломатических отношений с Варшавой или понижение их уровня все-таки произойдет, то случится это по инициативе и по вине наших польских «непартнеров», — сказал Андреев.

Возвращаясь к теме украинского кризиса, дипломат считает, что Польша способна лишь на громкие заявления, ведь слова — это одно, а действия — совершенно другое, полякам, по утверждению Андреева, не чужд инстинкт самосохранения. К слову, учитывая, что каналы с польскими властями сохранены и сведены к минимуму, гипотетически их можно назвать замороженными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Польша готова «переступить красную линию» РФ.

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