Не всем по нраву: почему не стоит давить на мужчин в День влюбленных

Мужчины иначе относятся к этому празднику — важно не задавить любимого чувствами.

Поздравление с Днем всех влюбленных может вызвать раздражение у некоторых у мужчины, рассказала психолог Галина Руснак.

Она указала, что в этот праздник зачастую на мужчин давят буквально со всех сторон, поэтому они вынуждены говорить о любви не по собственному желанию, а по принуждению.

«Возлюбленный будет вдвойне недоволен, если его поздравят, а он не захочет или забудет, тем более если выскажут претензию по этому поводу», — сказала эксперт Газете.ру.

Также психолог предупредила, что День всех влюбленных может закончится далеко не свечами и вином, а скандалом. Например, если мужчина не поздравил, а женщина потратила на выбор сюрприза не один день. Подарок может поставить возлюбленного в неловкое положение, указал Русняк.

«Многие мужчины чувствуют себя нелепо, когда их поздравляют с подростковым, в их понимании, праздником. Чтобы избежать дискомфорта, взрослым парам стоит отказаться от валентинок и неожиданных сюрпризов, лучше заменить их романтичным ужином, во время которого можно признаться друг другу в любви без стеснения», — посоветовала психолог.

Русняк также отметила, что не стоит воспринимать поступки мужчины в штыки. Это вовсе не показатель его отношения к избраннице. Просто для некоторых этот праздник не воспринимается серьезно.

«У праздника слишком масштабная маркетинговая история. В кино и рекламе все гораздо интереснее, реальные мужчины вряд ли также ответственно подойдут к подготовке романтичного вечера», — заключила эксперт.

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