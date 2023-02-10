Живой сюрприз: как правильно подарить «себя» второй половинке на 14 февраля

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Психолог Раков рассказал, как правильно подарить партнеру «себя» на 14 февраля

Живой сюрприз: как правильно подарить «себя» второй половинке на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Читайте нас в: Дзен Новости

Для такого случая важно подобрать особенный наряд и создать подходящую атмосферу.

Чтобы красиво вручить «себя» второй половинке на День всех влюбленных, 14 февраля, стоит грамотно преподнести такой подарок. Однако не всем мужчинам подойдет подобный сюрприз. По словам психолога и коуча Павла Ракова, такой подарок подойдет тем, у кого уже все есть в материальном плане.

«Превратите путь к вашему подарку, то есть к незабываемой ночи, в квест. Пусть ваш мужчина отгадывает загадки, ищет какие-то предметы, выбирает правильный вариант из нескольких, чтобы, когда он доберется до заветной цели, его желание уже распалилось до максимума», — сказал он изданию Passion.ru.

Эксперт отметил, что в ходе поиска ответов мужчина начнет ценить старания и идею своей возлюбленной.

Раков добавил, что чем длительнее отношения, тем ответственнее стоит отнестись к романтической подоплеке. Так, девушке следует подобрать самое сексуальное белье или особенный наряд. Ни в коем случае нельзя забывать о прелюдиях — флирт и страсть должны присутствовать в диалогах, указал коуч.

«Если он сильно устает на работе, лучше не набрасываться на него с плясками и африканскими страстями, а для начала сделать расслабляющий массаж, уделив особое внимание стопам и области до колен. Мужчина получит и физическое, и психологическое наслаждение, наблюдая за вами, склонившейся перед ним», — сказал эксперт и добавил, что после отдыха избранник будет готов на увлекательную игру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дарить второй половинке на 14 февраля по гороскопу.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.89
1.31 78.32
1.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 февраля

Последние новости

6:00
Винты поют, как струны: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
5:56
«На два размера похудела» — многодетная актриса Тарханова раскрыла секрет своей стройности
5:35
Живой сюрприз: как правильно подарить «себя» второй половинке на 14 февраля
5:21
Первый тренер Костомарова: «Ампутируют пальцы на руках. Ничего не закончилось»
5:09
Основатель сети магазинов одежды Sela погиб в ДТП в Латвии, съехав с дороги в озеро
4:47
Путин заинтересовался книгой с маршрутами по России и признался, что еще не везде был

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023