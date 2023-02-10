Дочери Шукшина отсудили более полумиллиона у театра Надежды Бабкиной

Решение о запрете спектакля «Калина красная» еще не принималось.

Дочери советского режиссера Василия Шукшина отсудили у театра Надежды Бабкиной «Русская песня» более 600 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав при показе спектакля «Калина красная». Об этом сообщил корреспондент из зала Басманного суда.

По мнению Ольги и Екатерины, билеты на спектакль «Калина красная» пролавали незаконно, так как у театра закончилась лицензия. К слову, в спектакле играет младшая дочь Василия Шукшина — Мария.

Суд удовлетворил иск сестер и взыскал с театра Надежды Бабкиной компенсацию за нарушение исключительных авторских прав 255 тысяч рублей в пользу Екатерины и 385 тысяч в пользу Ольги Шукшиной.

Представитель истцов требовал компенсацию за показ восьми спектаклей «Калина красная», шесть из которых прошли в России, а два за рубежом.

К сожалению, стороны не смогли урегулировать спор без судебного разбирательства. Решение о запрете спектакля еще не принималось.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Шукшиной рассказала о кровавых драках матери с мужем. Старшая дочь знаменитой актрисы раскрыла подробности ее личной жизни со вторым супругом. От скандалов «трясся весь дом».



