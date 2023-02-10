Экс-жена сбежавшего из России Артура Смольянинова*: «Это был тяжелый год»

Актриса Дарья Мельникова отмечает 31-й день рождения. В личном блоге она подвела итоги года и призналась, что он был непростой. В 2021-м звезда развелась с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым* после восьми лет брака. Теперь она в одиночку растит двоих его сыновей — артист бежал из страны и был признан иностранным агентом. Связанный с его персоной скандал прокатился волной хейта и по бывшей жене.

Несмотря ни на что Мельникова продолжает работать, поддерживать ряд благотворительных проектов. Она справляется, хотя и не отрицает, что платит за это высокую цену. Прежде звезда сообщала фанатам в соцсетях, что никуда не собирается переезжать. В день рождения Мельникова поблагодарила поклонников, которые поддерживали ее в трудные времена и давали силы на новые подвиги.

«Это был тяжелый год… Учусь на ошибках своих (увы, только так), учусь жить (увы) в новой реальности и, в целом, по-прежнему просто учусь жить… Я читаю ваши сообщения и ощущаю огромную силу любви! Любовь сильнее всего этого говна», — написала актриса.

После побега Смольянинова Мельникова пережила настоящую травлю. Хейтеров не интересовало, что у нее есть дети, что она давно разведена — на молодую женщину сыпались те же проклятия, что и на экс-супруга. Из-за атак Мельникова заблокировала возможность комментировать ее посты в социальных сетях.

Не так давно актер Иван Охлобыстин — крестный Артура Смольянинова — попросил пользователей сети оставить Мельникову в покое. Он заявил, что в браке девушка терпела побои от супруга. При этом мама представленного тираном артиста позже назвала это заявление ложным. После того, как Смольянинов сбежал из РФ, Охлобыстин прекратил с крестником общение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иноагентов в России взяли под государственный контроль.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.