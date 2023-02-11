Министр обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине словацкие истребители МиГ-29. Он отметил, что сейчас страна не использует свою авиацию. Глава военного ведомства и прежде поддерживал идею поддержать Киев самолетами. Он также подчеркнул, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

«Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», — приводит слова министра агентство Reuters.

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что президент Незалежной Владимир Зеленский обратился к властям республики с просьбой о поставках истребителей МиГ-29. Глава правительства отметил, что теперь, после официального запроса украинской стороны, можно начинать переговоры внутри страны и на уровне Еврокомиссии, чтобы Братислава смогла получить компенсацию.

Зеленский потребовал у западных партнеров истребители вскоре после одобрения поставок танков от США и Германии. Он также просил ракеты большой дальности поражения. В очередной раз он говорил о военных нуждах Киева 8 февраля в Лондоне. Белый дом включил ракеты в пакет помощи, вопрос относительно авиации пока висит в воздухе. Франция выразила готовность предоставить самолеты, Великобритания сомневается в качестве своей техники, а Германия отказалась делиться.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на растущую активность «коллективного Запада» на фоне российской спецоперации. Он заявил, что партнеры Киева лишь затягивают конфликт и усиливают напряженность, что, в первую очередь, негативно сказывается на положении Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины.