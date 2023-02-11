Минобороны Словакии поддержало идею поставить Украине истребители МиГ-29

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16

С соответствующим предложением в ответ на просьбу Киева выступил глава оборонного ведомства Ярослав Надь.

Минобороны Словакии поддержало идею поставить Украине истребители МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com / Wang Xiaojun

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Министр обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине словацкие истребители МиГ-29. Он отметил, что сейчас страна не использует свою авиацию. Глава военного ведомства и прежде поддерживал идею поддержать Киев самолетами. Он также подчеркнул, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

«Мы можем либо продать истребители МиГ-29, либо поставить их Украине, где они действительно могут помочь», — приводит слова министра агентство Reuters.

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что президент Незалежной Владимир Зеленский обратился к властям республики с просьбой о поставках истребителей МиГ-29. Глава правительства отметил, что теперь, после официального запроса украинской стороны, можно начинать переговоры внутри страны и на уровне Еврокомиссии, чтобы Братислава смогла получить компенсацию.

Зеленский потребовал у западных партнеров истребители вскоре после одобрения поставок танков от США и Германии. Он также просил ракеты большой дальности поражения. В очередной раз он говорил о военных нуждах Киева 8 февраля в Лондоне. Белый дом включил ракеты в пакет помощи, вопрос относительно авиации пока висит в воздухе. Франция выразила готовность предоставить самолеты, Великобритания сомневается в качестве своей техники, а Германия отказалась делиться.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на растущую активность «коллективного Запада» на фоне российской спецоперации. Он заявил, что партнеры Киева лишь затягивают конфликт и усиливают напряженность, что, в первую очередь, негативно сказывается на положении Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины.

Тема:
Спецоперация
10 февр
«Новый крестовый поход»: Лавров раскрыл планы «коллективного Запада»
10 февр
Слово дали, слово взяли: Украина не планирует сдерживать данное Западу обещание
10 февр
Пушилин: жителей Угледара эвакуируют в Волноваху
10 февр
МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
10 февр
Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
10 февр
Российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра
10 февр
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
10 февр
Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Кривом Роге и Харькове
10 февр
Иностранные спецслужбы нашли новый способ узнать данные об участниках СВО
10 февр
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака
2:58
Минобороны Словакии поддержало идею поставить Украине истребители МиГ-29
2:29
Никита Кологривый об отношениях с экранным отцом Юрием Торсуевым: «Он — ребенок»
1:59
Американские военные сбили аэростат размером с автомобиль над Аляской
1:29
Экс-бойфренда Ольги Бузовой задержали по подозрению в крупном мошенничестве
1:00
На юге Турции обнаружили разлом в земной коре после землетрясений

Сейчас читают

Экс-губернатор Хабаровского края Фургал приговорен: хроника суда
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023