Дочь актера Александра Филиппенко рассказала о его переезде в Литву

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27

Артист неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

Дочь актера Александра Филиппенко рассказала о его переезде в Литву

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Народный артист РФ Александр Филиппенко уехал из России и сейчас проживает в литовской столице — Вильнюсе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова дочери актера. Женщина напрямую связала переезд отца с его политической позицией. Известно, что он не раз выступал с антивоенными высказываниями и осуждал действия руководства страны.

В пресс-службе театра имени Моссовета, в котором прежде служил 78-летний Филиппенко, рассказали, что он взял отпуск для прохождения лечения. Директор учреждения Алексей Черепнев озвучил ту же версию.

При этом театр не продлил истекший контракт с Филиппенко, по обоюдной договоренности новых бумаг артист подписывать не стал. Однако на сайте имя Филиппенко все еще фигурирует. Он числится в составе четырех спектаклей из действующего репертуара.

«Александр Георгиевич, по моим сведениям, уехал на лечение. И он приглашенный артист, поэтому это его выбор, где ему находиться», — сказал по этому поводу Черепнев.

Сам же актер отмечал, что решение о том, что контракт не будет продлеваться, было принято еще в прошлом году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Филиппенко назвал главную проблему молодых актеров.

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