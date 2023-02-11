Рогов рассказал об активизации украинских диверсантов в Запорожской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 78

Рогов: диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область под видом военных РФ

Рогов рассказал об активизации украинских диверсантов в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Армия России продолжает борьбу с неонацистами, защищая свою территорию.

Диверсионные группы Украины (ДРГ) активизировались в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — сказал чиновник.

Рогов уточнил, что диверсанты пытаются проникнуть в Россию под видом российских военных. Он добавил, что попытки украинских военных попасть на освобожденную территорию пресекаются. Перед этим оборонное ведомство России сообщало, что под Херсоном российскими войсками отражена высадка диверсантов на левом берегу Днепра.

Кроме того, в конце января в Луганской народной республике (ЛНР) нашли тайник ДРГ Украины. Тогда обнаружилось десять ручных гранат, гранатомет, автомат, электродетонаторы и боеприпасы.

До этого, по заявлению Рогова, российские бойцы уничтожили диверсантов, которые хотели контратаковать в районе Орехова Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее 5-tv.ru писал о том, как мобилизация на Украине стала коррупционной схемой.

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