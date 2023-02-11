В МИД РФ готовы к диалогу с Украиной без предварительных условий

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 84

МИД России заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий

В МИД РФ готовы к диалогу с Украиной без предварительных условий

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Властям Незалежной не первый раз дают шанс на диалог, но воспользуются ли они им?

Готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий выразили в МИД России. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Вершинин.

«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы», — приводит слова политика телеканал «Звезда».

Вершинин подчеркнул, что диалог стран должен основываться на реальности и учитывать требования российского государства. Перед этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял о готовности рассмотреть предложения по переговорам с Незалежной, учитывая позицию Москвы. Он подчеркивал, что предпосылок для обсуждений нет и киевский режим не заинтересован в них.

Также заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Западу не нужен мир на Украине, поэтому поставки вооружений Киеву продолжаются. Вместе с тем, по словам Полянского, западные страны хотят выставить российские действия «в максимально нелицеприятном свете».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевских властей. Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинские диверсанты хотели проникнуть на освобожденные Россией территории.

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