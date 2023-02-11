МИД Белоруссии: погибших граждан нашли под обломками в Турции

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Полина Долгова
Полина Долгова 34

Тела гражданки Белоруссии и ее сына нашли под завалами в Турции

МИД Белоруссии: погибших граждан нашли под обломками в Турции

Фото: Пресс-служба МЧС Белоруссии

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Граждан Беларуси нашли в городе Хатай, где женщина проживала вместе с мужем, гражданином Турции, и сыном. Погибла вся семья.

После землетрясения в Турции под завалами нашли тела белорусских граждан: Александры Акпынар и ее сына Али Кемаля. Их достали из-под завалов дома в городе Хатай, где они проживали. Об этом сообщает посольство Белоруссии в Турции.

Женщина проживала в городе Хатай (Антакья) вместе с мужем, гражданином Турции и их несовершеннолетним сыном. До обнаружения тел, со слов родственников, была информация, что женщина жива, а ее муж скончался в больнице. Поиски ребенка продолжались. Однако, к сожалению, разведывательная группа обнаружила тело женщины под завалами.

Число погибших в Турции и Сирии при разрушительном землетрясении уже превысило 20 тысяч человек и эта цифра стремительно растет.

Число погибших в Турции и Сирии из-за землетрясения превысило 20 тысяч человек

Поисково-спасательные бригады работают без сна и отдыха. Под обломками до сих пор находят живых людей. Прежде под обломками нашли парня, который выжил только благодаря тому, что бетонные плиты уперлись друг в друга, образовав некое убежище. А в Хатае спасли двухлетнего мальчика из-под завалов спустя пять дней после землетрясения.

Экстренным службам помогают и российские специалисты. Они не только разбирают завалы, но и поставляют тонны гуманитарной помощи. Психологи оказывают помощь тем, кто пострадал сам и потерял в трагедии родных и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецкой провинции Хатай погибла семья из Москвы.

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